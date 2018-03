Calcio a 5, Coppa Italia 2018: Acqua&Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta, finale intensa con super Mammarella

Acqua&Sapone Unigross in trionfo. Gli abruzzesi vincono in rimonta la finale della Coppa Italia 2018, superando 3-1 la Luparense con le reti di Lukaian, Calderolli e Murilo e confermando la loro straordinaria competitività ai vertici nazionali del calcio a 5. Per l’Acqua&Sapone si tratta della seconda vittoria del trofeo, dopo il successo nel 2014, quando sconfissero in finale la Lazio grazie alle giocate del portoghese Fernando Leitao.

Veniamo alla cronaca della partita. In avvio le due squadre sono contratte e gli errori si susseguono. La prima occasione è per Ramon, che sbatte contro la diga eretta da Mammarella. Sul fronte opposto è Miarelli poco dopo a superarsi nel respingere la conclusione ravvicinata di Bordignon. La più ghiotta occasione del primo tempo, tuttavia, è per la Luparense: Taborda riceve palla da Victor Mello e calcia in porta, colpendo un palo clamoroso e sfiorando il vantaggio. Ci pensa ancora Mammarella, poco dopo, a tenere a bada Jefferson e Mello con due splendide parate e così la prima frazione si chiude a reti bianche, anche se ai punti i Lupi avrebbero meritato di più.

La ripresa è decisamente più scoppiettante. Mello fa subito partire un bolide all’incrocio dei pali, esaltando ancora i riflessi di un super Mammarella, poi Miarelli responge una punizione velenosa di Murilo. Ma dopo 30 minuti la gara si sblocca: Lara vince un contrasto con Lima, si presenta a tu per tu con Mammarella e lo infila portando in vantaggio la Luparense. Il match sembra incanalato nella direzione dei campioni d’Italia, ma di colpo l’inerzia cambia.

L’Acqua&Sapone reagisce e Miarelli si oppone come può ad una conclusione dalla distanza, ma sulla respinta si avventa Lukaian, che in acrobazia trova il gol del pareggio. I Lupi incassano il colpo e a 4’44” dal termine un’incomprensione tra Miarelli e Mello regala a Calderolli la palla del sorpasso, che l’attaccante della Nazionale non si lascia scappare portando in vantaggio gli abruzzesi.

Coach Marin chiama timeout e opta per Taborda portiere di movimento, ma Ramon fallisce clamorosamente la palla del pari e così a 7 secondi dalla fine Murilo chiude i conti, regalando all’Acqua&Sapone Unigross la Coppa Italia 2018. Per la Luparense resta l’amarezza per la seconda finale persa di fila, ma i campioni d’Italia hanno intenzione di riscattarsi nei prossimi playoff scudetto, quando cercheranno di difendere il titolo conquistato un anno fa.

TABELLINO

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 1-3 (0-0 p.t.)

LUPARENSE: Miarelli, Honorio, Taborda, Mello, Jefferson, Tobe, Duric, Ramon, Lara, Jesulito, Etilendi, Leofreddi. All. Marìn

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Murilo, Calderolli, De Oliveira, Bocao, Lima, Bordignon, Lukaian, Bertoni, Coco, Jonas, Casassa. All. Perez

MARCATORI: 10’49” s.t. Lara (L), 14’12” Lukaian (A), 15’16” Calderolli (A), 19’53” Murilo (A)

AMMONITI: Bocao (A), Jesulito (L), Murilo (A), Taborda (L)

ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Raffaele Ziri (Barletta), Giovanni Colombi (Tivoli) CRONO: Luca Di Stefano (Albano Laziale)

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

QUARTI DI FINALE

CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA 3-2

LUPARENSE-AXED LATINA 6-0

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA 5-2

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ITALSERVICE PESARO 6-1

SEMIFINALI

CAME DOSSON-LUPARENSE 4-5

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 2-3 d.t.r.

FINALE

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 1-3













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Fabricio Calderolli