Calcio a 5, 23^ giornata Serie A 2018: la Came Dosson sfida il Latina per blindare il primato, la Luparense rischia a Napoli

Vincere per blindare il primo posto e presentarsi ai playoff con il vantaggio del fattore campo. La Came Dosson sfiderà l’Axed Group Latina in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5, un turno anomalo in quanto si disputerà in anticipo rispetto a quello che numericamente dovrebbe precederlo a causa dello slittamento della Coppa Italia al weekend tra il 22 e il 25 marzo. I veneti defono difendere 4 punti di vantaggio su Luparense e Acqua&Sapone Unigross, attese a sfide delicate in trasferta ma smaniose di conquistare la vetta per giocarsi le proprie chance di scudetto con un vantaggio in più.

I Lupi dovranno vedersela con la Lollo Caffè Napoli, che punta a vincere per agganciare i campioni d’Italia e dare linfa alle proprie ambizioni in questo finale di stagione. Gli abruzzesi, invece, giocheranno in casa del fanalino di coda Milano, per il quale una sconfitta potrebbe anche segnare la retrocessione matematica in A2. E nella lotta al vertice punta ad inserirsi anche il Real Rieti, che ha compiuto un’impennata fino al quinto posto e sul campo del Pescara proverà ad assicurarsi la qualificazione aritmetica ai playoff con annessa l’opportunità di blindare un buon piazzamento in vista della postseason.

Il Kaos Reggio Emilia, intanto, andrà ad Eboli per recuperare il terreno perduto dopo la penalizzazione di 8 punti in classifica e assicurarsi l’accesso ai playoff, messo parzialmente in dubbio dalle recenti vicende. L’Italservice Pesaro, invece, farà di tutto per confermare il sesto posto sfidando il Block Stem Cisternino, che si gioca la salvezza in queste ultime gare con il Feldi Eboli e l‘IC Futsal, a sua volta impegnato in una sfida delicata con la Lazio, un crocevia importante per definire le gerarchie in zona retrocessione.













Foto: Facebook Came C5