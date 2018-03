Boxe, l’Italia femminile perde 4-3 il dual match contro la Francia. Vince Mesiano, battuta Alberti

La Nazionale Italiana di boxe femminile è stata sconfitta dalla Francia per 4-3 nel Dual Match svoltosi a Frejus. Il ko delle azzurre è parso immeritato a coach Cadarella: “Stephanie Silva ha perso alla fine di un match equilibrato, Mostarda ha vinto nettamente e bene il suo incontro così come la Mesiano e la Amato. Sconfitte paradossali quelle delle Alberti e della Delaurenti che avrebbero meritato la vittoria. La Flahli non è andata male ma può fare di più visto le potenzialità“.

Stephanie Silva è stata battuta da L’Khadiri tra i 48kg, Roberta Mostarda ha avuto la meglio su Aniaoui tra i 51kg mentre Arianna Delaurenti ha dovuto cedere a Mancini tra i 54kg. Affermazione di Alessia Mesiano su Nabet nei 57kg, niente da fare per Nadia Flahli contro Zidani nei 69kg. Francesca Amato ha regolato Sidibei tra i 64kg, Valentina Alberti non è stata premiata contro Sonvivo. Assunta Canfora, invece, non ha potuto combattere per l’infortunio dell’avversaria.













(foto FPI-Marcello Giulietti)