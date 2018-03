Biglietti Milan-Inter (4 aprile): come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A

Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori.

Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è imbattuto nel bel Paese proprio dall’ultimo confronto tra le due formazioni, il 28 dicembre in Coppa Italia, quando la sfida fu decisa da un gol di Patrick Cutrone ai supplementari. I rossoneri non perdono da allora ed hanno inanellato una striscia di vittorie che li ha portato oltre che in finale di Coppa, anche ad una clamorosa rimonta in campionato a caccia di una incredibile qualificazione in Champions League. I nerazzurri, dal canto loro, sembrano aver trovato una nuova linfa (a dimostrarlo il 5-0 a Genova con la Sampdoria): a guidarli come di consueto capitan Mauro Icardi.

Una partita di grande fascino, imperdibile. Mercoledì 4 aprile alle ore 18.30, allo Stadio San Siro di Milano va in scena il Derby Milan-Inter. Ci sono pochi biglietti ancora a disposizione ma se volete assistere dal vivo all’incontro potete farlo andando sulla piattaforma viagogo.it.

Foto: Gianfranco Carozza