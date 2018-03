Biathlon, Inseguimento Oslo 2018 – Domracheva batte Kuzmina, Dorothea Wierer rimonta fino all’undicesimo posto

Daria Domracheva ha vinto l’inseguimento di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. La bielorussa si è imposta sconfiggendo Anastasia Kuzmina in un finale concitato: le due rivali sono uscite dall’ultimo poligono in compagnia, si sono sfidate in un duello mozzafiato che si è risolto sull’ultima salita in favore della Campionessa Olimpica 2014 che ha piazzato l’attacco decisivo. La slovacca può comunque ritenersi soddisfatta: il 22esimo posto di una deludente Kaisa Makarainen la avvicina alla Sfera di Cristallo, si deciderà tutto settimana prossima nell’ultimo appuntamento stagionale.

Kuzmina e Domracheva si sono così invertite le posizioni rispetto al risultato della sprint. Entrambe sono state brave nell’ultima serie in piedi dove hanno trovato lo zero sfruttando invece i due errori di Hildebrand (poi 14esima) e Dahlmeier (settima). A completare il podio è stata la statunitense Dunklee (giunta a 29 secondi) che nel finale ha sfiancato la resistenza della scatenata giapponese Tachizaki (a 37 secondi).

Dorothea Wierer ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati: ha recuperato 28 posizioni rispetto al risultato della sprint giungendo undicesima (a 55 secondi). L’azzurra si è letteralmente scatenata nei primi tre poligoni trovando lo zero in maniera rapida. Purtroppo un errore nell’ultima serie in piedi dopo aver speso tantissime energie le ha impedito di lottare per le posizioni che contano. L’altoatesina rimane comunque in lotta per il terzo posto nella classifica generale. Prova sottotono per Lisa Vittozzi che ha commesso ben sei errori e ha concluso in 32esima posizione (a 2:31) appena davanti a Federica Sanfilippo (35esima a 2:41).