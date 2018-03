Biathlon, Ibu Cup Khanty Mansiysk 2018: Runggaldier nona nell’esordiente supersprint, 12° Zini

Si apre con una novità il weekend russo di Ibu Cup a Khanty Mansiysk, dove si sono disputate le prime prove supersprint, nuovo format che vuole lanciare l’Ibu e che ricalca le kermesse estive e invernali che già di disputano in Norvegia e Germania. Non a caso queste nazioni sono state in grado di conquistare il successo in questa prova innovativa. La gara femminile è stata vinta dalla tedesca Karolin Horchler che ha preceduto la sorella Nadine di 10″7, terza posizione per la russa Tamara Voronina, che ha conquistato il podio davanti al proprio pubblico.

La migliore delle azzurre è Alexia Runggaldier, nona nella finale a 43.4 secondi dalla vincitrice avendo utilizzato tre ricariche, in un format che si adatta bene alle sue caratteristiche dal momento che ha realizzato il secondo tempo nelle qualificazioni, 24esima invece la cuneese Ginevra Rocchia (0+7) a 2 minuti e 28 secondi.

In campo maschile il norvegese Vetle Christiansen (0+3) ha preceduto in 13’14″7 l’austriaco Lorenz Waeger (0+1) di 6″1 e il giovane russo Vasilii Tomshin (0+2), protagonista ai recenti Mondiali giovanili di Otepaa, di 8″3. Diciassettesimo Saverio Zini a 42″6 con l’utilizzo di cinque ricariche, 26esimo il valdostano Thierry Chenal a 1’22″4 con quattro ricariche.

Il programma proseguirà venerdì 16 marzo con le sprint, chiusura sabato 17 marzo con le pursuit.

Ordine d’arrivo supersprint femminile Ibu Cup Khanty Mansiysk (Rus):

1. Karolin Horchler (Ger) 0+0 15’08″5

2. Nadine Horchler (Ger) 0+1 +10″7

3. Tamara Voronina (Rus) 0+1 +16″8

4. Evgeniya Pavlova (Rus) 0+4 +17″0

5. Susanne Hoffmann (Aut) 0+2 +34″1

6. Johanna Skottheim (Sve) 0+5 +35″7

7. Karoline Knotten (Nor) 0+2 +37″3

8. Margarita Vasileva (Rus) 0+6 +42″3

9. Alexia Runggaldier (Ita) 0+3 +43″4

10. Enora Latuilliere (Fra) 0+7 +50″7

24. Ginevra Rocchia (Ita) 0+7 +2’28″2

Ordine d’arrivo supersprint maschile Ibu Cup Khanty Mansiysk (Rus):

1. Vetle Christiansen (Nor) 0+3 13’14″7

2. Lorenz Waeger (Aut) 0+1 +6″1

3. Vasilii Tomshin (Rus) 0+2 +8″3

4. Vegard Gjermundshaug (Nor) 0+4 +15″7

5. Jean Guillaume Beatrix (Fra) 0+3 +16″5

6. Peter Pashchenko (Rus) 0+6 +16″9

7. Fabian Hoerl (Aut) 0+3 +16″9

8. Torstein Stenersen (Sve) 0+6 +17″2

9. Alexey Volkov (Rus) 1+4 +21″1

10. Philipp Horn (Ger) 0+5 +22″3

17. Saverio Zini (Ita) 0+5 +42″6

26. Thierry Chenal (Ita) 0+5 +1’22″4

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

nicolo.persico@oasport.it

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo