Biathlon, Coppa del Mondo 2018: i convocati dell’Italia per Tyumen. Ci sono Vittozzi, Wierer e Hofer

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di biathlon: a Tyumen, in Russia, dal 22 al 25 marzo saranno in scena le sprint, gli inseguimenti e le mass start. Sono cinque gli azzurri convocati per la trasferta russa: andiamo a scoprirli.

Al femminile, come di consueto, le stelle (e anche le uniche al via) sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La 27enne nativa di Brunico potrebbe ancora conquistare la terza piazza nella classifica generale: Darya Domracheva è distante 41 punti. Per l’altra azzurra l’obiettivo è quello della sesta posizione in graduatoria.

Tre gli uomini presenti: Thomas Bormolini, Dominik Windisch e Lukas Hofer. Quest’ultimo ha dato spettacolo nell’ultima tappa e ha dimostrato una condizione eccezionale: può giocarsi un successo parziale, soprattutto nella sprint.