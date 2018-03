Beach volley World Tour 2018 Doha. Ecco i gironi degli azzurri nel tabellone principale

Inizia domani alle 7 l’avventura delle due coppie italiane inserite nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di Doha. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, freschi di numero uno nel ranking mondiale, se la vedranno nella semifinale del girone preliminare con i cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxing, coppia che non dovrebbe impensierire il binomio italiano, sulla carta nettamente superiore. Dello stesso girone di Lupo/Nicolai fanno parte anche i canadesi O’Gorman/Saxton e i norvegesi Mol/Sorum che si affrontano per avere la certezza di partecipare alla seconda fase.

Sfida complicata per Ranghieri/Caminati nella semifinale del girone,. Gli azzurri dovranno affrontare sempre alle 7 i russi Stoyanovskiy/Velichko, coppia appena formata, con il primo a fare da chioccia e il secondo che ha vinto tanto a livello giovanile e si affaccia per il secondo anno nel World Tour. Dello stesso girone fanno parte anche i forti polacchi Losiak/Kantor e gli svizzeri Heidrich/Gerson, che si affronteranno per dare l’assalto alla finale che vale gli ottavi..

Così le semifinali dei gironi preliminari: Pool A. Dalhausser/Lucena (Usa)-Nassir/Ziad (Qat), Crabb/Gibb (Usa)-Koekelkoren/van Walle (Bel). Pool B. Kantor/Losiak (Pol)Gerson/Heidrich (Sui), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Caminati/Ranghieri (Ita). Pool C. O’Gorman/Saxton (Can)-Mol/Sorum (Nor), Lupo/Nicolai (Ita)-Ha/Wu (Chn). Pool D. Krasilnikov/Liamin (Rus)-Bergmann/Harms (Ger), Ontiveros/Virgen (Mex)-Prudel/Szalankiewicz (Pol), Pool E. Samoilovs/Smedins (Lat)-Kujawiak/Rudol (Pol), Bryl/Fijalek (Pol)-Sivolap/Yarzutkin (Rus). Pool F. Plavins/Tocs (Lat)-Julio Nascimento/Jefferson Santos (Qat), Pedlow/Schachter (Can)-Saymon/Alvaro Filho (Bra), Pool G. Gavira/Herrera (Esp)-Aye/Krou (Fra), Brunner/Hyden (Usa)-Bockermann/Fluggen (Ger). Pool H. Tijan/Cherif Younousse (Qat)-Allen/Doherty (Usa), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Beeler/Krattiger (Sui).