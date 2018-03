Hockey su pista, i migliori giocatori della 23^ giornata di Serie A1: Luca Lombardi irrompe sulla scena con sette reti, Federico Ambrosio fa valere la legge dell’ex

Un giovane talento in erba e due fuoriclasse navigati del Bel Paese caratterizzano una 23^ giornata a tinte azzurre per il campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. La roboante vittoria del Viareggio, che condanna il Giovinazzo alla retrocessione, reca il marchio di un atleta che potrebbe far davvero parlare tanto di sé nel prossimo futuro. Ma intanto il Forte dei Marmi e il Breganze fanno faville grazie alle giocate di due straordinari attaccanti, che nelle partite decisive continuano a fare la differenza. Di seguito, i migliori italiani della 23^ giornata di Serie A1:

Luca Lombardi: è lui l’uomo copertina della giornata con le 7 reti rifilate al Giovinazzo, condannato ormai alla retrocessione. Il giovane calciatore del Viareggio trova subito un gran feeling con i compagni e sembra quasi infierire contro l’avversario, testimonianza evidente della voglia di emergere di un atleta già sul punto di sbocciare.

Davide Motaran: la sua doppietta al termine della prima frazione consente al Forte dei Marmi di piazzare l’allungo decisivo nella trasferta di Monza, ponendo il sigillo su una vittoria che vale anche il sorpasso in classifica al Lodi.

Federico Ambrosio: tre gol, due dei quali determinanti a fine gara per sancire il blitz del Breganze sul campo della capolista lodi, sua ex squadra. Ambrosio è da tempo ormai l’uomo simbolo della rimonta dei veneti, giunti all’ottava vittoria consecutiva e ormai quasi a contatto con la vetta a sole 3 giornate dalla fine della regular season.

Davide Gavioli: anche per lui la sfida contro il Giovinazzo è una bella vetrina per mettersi in mostra con giocate d’alta scuola e tre gol che danno linfa alla sua crescita e confermano il notevole potenziale di un talento che si appresta a consacrarsi.

Alberto Greco: un gol dal peso specifico esponenziale nei minuti finali della trasferta a Trissino consente al Sarzana di entrare a pieno titolo nella lotta per accedere ai playoff. Un giovane talento con il carisma di un veterano.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey