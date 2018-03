Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della 20a giornata. Luca Campani top scorer, Della Valle e Aradoni bene ma sconfitti

Vediamo quali sono stati i migliori italiani della 20a giornata di Serie A

Amedeo Della Valle: reduce da due super prestazioni in maglia azzurra (career high in Romania), Amedeo prosegue il suo buon momento anche con Reggio Emilia, anche se la Grissin Bon esce sconfitta dall’importante sfida in chiave playoff contro la Dolomiti Energia Trento. Alla fine ci sono 18 punti per Della Valle, davvero l’ultimo a mollare nella squadra di coach Menetti.

Luca Campani: MVP della giornata senza alcun dubbio. Venticinque punti e sette rimbalzi per il lungo di Capo d’Orlando, ma che non sono bastati a regalare la vittoria ai siciliani nella complicata trasferta di Torino. Una prestazione comunque da incorniciare per Campani, che ha sfiorato il suo career high in serie A (27 contro Cremona nel 2014)

Pietro Aradori: altro sconfitto dopo una prestazione eccellente. La Virtus Bologna cade solamente all’ultimo tiro della partita contro Venezia, nonostante i 19 punti del rientrante Aradori. L’ala azzurra si conferma tra i migliori marcatori del campionato e punto di riferimento di una Bologna che punta i playoff.

Stefano Tonut: sempre nel posticipo, ma sulla sponda veneziana c’è da segnalare la buona partita di Tonut. Undici punti pesanti, secondo miglior marcatore di Venezia , e decisivi in un successo molto importante per la Reyer, che ora guida con Milano la classifica.

Christian Burns: uno dei grandi protagonisti con la nazionale, stavolta non raggiunge la doppia cifra (8 punti) nella vittoria di Cantù sul filo di lana contro Avellino, ma offre il solito contributo importante sui due lati del campo, aggiungendo anche 7 rimbalzi alla causa canturina.

Tommaso Laquintana: tra le vittorie più importanti della giornata c’è sicuramente quella della The Flexx su Varese, con i toscani che ottengono due punti fondamentali in chiave salvezza. Grande contributo di Laquintana con 11 punti e un match chiuso con 15 di valutazione













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo