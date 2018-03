Sei Nazioni 2018, quarta giornata (10-11 marzo): il calendario. Programma, orari e tv

Ormai ci risiamo! Dopo una settimana di riposo riprende il Sei Nazioni di rugby: sabato 10 marzo sarà una data fondamentale per capire se l’Irlanda potrà mettere le mani sul torneo o se dovrà attendere l’ultimo turno con l’ostica trasferta in quel di Twickenham per conquistare la vittoria nella classifica finale.

Alle ore 15.15 a Dublino andrà in scena la sfida tra Irlanda e Scozia, mentre il duello a distanza per il primato nel torneo proseguirà alle ore 17.45, quando si giocherà Francia-Inghilterra. Potrebbe profilarsi una fuga in vetta alla classifica dell’Irlanda, oppure un riaggancio dell’Inghilterra, con la Scozia che potrebbe rimescolare le carte proprio ad un passo dal traguardo.

Veniamo però all’Italia: domenica 11 marzo, alle 16.00 gli azzurri saranno chiamati ad una dura trasferta in casa del Galles, che, dopo aver battuto la Scozia all’esordio è poi dovuto capitolare al cospetto di Inghilterra prima ed Irlanda poi. Gli azzurri invece vengono da tre sconfitte consecutive e sono ancora a quota zero in graduatoria.

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, mentre OASport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le partite. Di seguito il programma completo degli incontri.

Calendario Sei Nazioni maschile – 4a giornata

10/03/2018 15:15 Irlanda-Scozia

10/03/2018 17:45 Francia-Inghilterra

11/03/2018 16:00 Galles-Italia

diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY, diretta live testuale su OASport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it