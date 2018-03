Calcio, Serie A: quando si recupera la 27^ giornata? Tutte le possibili date e il nuovo calendario: Milan-Inter il 9 maggio?

Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque quando si recupererà la 27^ giornata di Serie? Vediamo le varie ipotesi:

14 MARZO:

Si potrebbero giocare tutte le partite ad eccezione di Atalanta-Sampdoria (gli orobici giocheranno già contro la Juventus nel recupero del match rinviato due settimane fa per neve) e Milan-Inter perché i rossoneri sono impegnati in Europa League.

3-5 APRILE e 10-12 APRILE:

In queste due date si possono giocare tutte le partite. Sono in programma i quarti di finale di Europa League e Champions League ma nessuna squadra che deve recuperare è coinvolta. Si deve scendere in campo entro le 18.30 (nei giorni di Champions).

9 MAGGIO:

Altra possibile alternativa per giocare tutte le partite. Sulla carta è l’unica data per Milan-Inter ma sarà necessario uno spostamento della Finale di Coppa Italia che coinvolgerà proprio i rossoneri contro la Juventus. Si potrebbe spostare a un giorno successivo al 20 maggio, data dell’ultima giornata di Serie A.

Questa opzione, però, deve tenere conto che la Juventus potrebbe giocare la Finale di Champions League (26 maggio) e il Milan potrebbe disputare la Finale di Europa League (16 maggio).