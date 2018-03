Basket, Serie A 2018: Brescia doma Brindisi nel posticipo e raggiunge Avellino al terzo posto

La Leonessa Brescia si è rimessa in marcia dopo le due settimane di pausa dopo la finale di Coppa Italia persa contro Torino. La squadra lombarda ha battuto nel posticipo della 20a giornata l’Happy Casa Brindisi, con il punteggio di 74-60. Una vittoria solida per la Germani, che così raggiunge Avellino al terzo posto, a due punti dal duo di testa composto da Milano e Venezia.

Eppure non è stata una vittoria agevole quella di Brescia, che nel primo quarto ha dovuto fronteggiare una Brindisi particolarmente combattiva. La squadra pugliese è entrata in campo decisa a regalare la sorpresa ma anche la Leonessa ha cominciato in maniera concentrata. Ne è nata così una lotta di parziali e controparziali, risolta ad inizio secondo quarto dall’accelerata dei padroni di casa. L’ispiratore è stato ovviamente Marcus Landry (18 punti) ma ad accendere definitivamente la miccia di compagni e tifosi è stato l’ingresso del solito Brian Sacchetti (14 punti), a segno sia da sotto che dall’arco (27-17). Brindisi ha provato a resistere, ricucendo fino al -1 (30-29) ma mollando troppo presto: all’intervallo, infatti, si è andati sul 35-29.

Un blackout nel giro di un minuto e mezzo pagato a caro prezzo alla fine. L’Happy Casa si è nuovamente rifatta sotto fino al -1 nel terzo periodo, ma senza tuttavia mai riuscire ad operare il sorpasso, complici la chirurgica gestione dei momenti chiave di Luca Vitali e i punti del fratello Michele (16 punti) e Dario Hunt. Il colpo definitivo alle ambizioni di Brindisi lo ha dato così il 9-0 di parziale con cui si è aperto il quarto periodo, che ha messo definitivamente in discesa la partita per la Leonessa. Il vantaggio, infatti, è sempre rimasto sopra la doppia cifra stabilendosi sul 74-60 al suono della sirena finale.

Il tabellino

Germani Basket Brescia – Happy Casa Brindisi 74-60 (15-12, 20-17, 19-20, 20-11)

Brescia: Moore 4, Hunt 7, Mastellari n.e., L. Vitali 2, Landry 18, Ortner 9, Traini, M. Vitali 16, Moss 4, Sacchetti 14

Brindisi: Suggs 3, Tepic 7, Smith 6, Mesicek 5, Cardillo, Sirakov, Moore 15, Iannuzzi, Donzelli, Lydeka 12, Giuri 12, Petracca n.e.













