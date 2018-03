Basket femminile, Serie A1 2018: le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Macchi certezza, bene Orazzo e Moroni

Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, anche se le prossime tre giornate potrebbero mutare gli equilibri tra la quarta e la sesta posizione e definire l’ottava classificata, ultima qualificata alla post season. Andiamo a vedere quali sono state le italiane che si sono distinte nel 19° turno del campionato di Serie A1.

ORAZZO Marida: partita difficile, contro il Famila Wuber Schio, ma condotta egregiamente dal Treofan Battipaglia , che si è arresa 77-69 nel testacoda tra prima e ultima in classifica. Per Orazzo ben 19 punti a referto, che l’hanno resa la miglior realizzatrice del match. Da sottolineare, per il Battipaglia, anche gli 11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist della giovane playmaker Stefania Trimboli, classe 1997.

MACCHI Laura: nello stesso match, ma dall’altro lato del campo. Si distingue con 18 punti e 6 assist, consentendo al Famila Wuber Schio di rimanere al comando della classifica con quattro punti di vantaggio quando mancano sole tre giornate all’inizio dei playoff. Il primo posto, di fatto, sembra assegnato.

CONSOLINI Chiara: premiamo lei a nome di tutta la squadra, anche se le azzurre non sono riuscite a tenere il ritmo di Ndour Gueye e Hamby, che hanno messo a referto rispettivamente 15 e 25 punti. Per Consolini 8, che però sono stati fondamentali nell’importantissima vittoria del Passalacqua Trasporti Ragusa sulla Gesam Gas&Luce Lucca, valsa il terzo posto solitario in classifica, mentre la formazione toscana aveva la possibilità di pareggiare i conti.

MORONI Giulia: pedina fondamentale per la vittoria del Broni ’93 su Viagarano, che a tre giornate dalla fine del campionato vale la salvezza e l’accesso ai playoff anche per l’aritmetica. Una bella soddisfazione per una squadra che è composta quasi esclusivamente da giocatrici italiane. Per lei 10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist.

DE PRETTO Valeria: ampia vittoria dell’Umana Reyer Venezia sulla Saces Mapei Napoli, con il punteggio di 75-62. Per De Pretto, 13 punti in 25 minuti con il 67% al tiro, tutti da due, e 171 ai liberi. Per la Reyer si avvicina un solido secondo posto, che la dovrebbe poi portare a giocarsi lo scudetto con Schio.













