Basket, Semifinale EuroCup: Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia. Orario d’inizio e come vedere in tv gara-1. Il programma completo

Dopo la fantastica serie dei quarti di finale contro lo Zenit San Pietroburgo, la Grissin Bon Reggo Emilia affronterà nuovamente una squadra russa nelle semifinali di EuroCup. Questa volta l’avversaria della squadra di coach Menetti se la vedrà con il Lokomotiv Kuban.

I russi hanno il vantaggio del fattore campo e, dunque, domani cominceranno la serie in casa. Una gara-1 assolutamente fondamentale per Reggio Emilia, che in caso di vittoria si giocherebbe la qualificazione alla finale davanti ai propri tifosi. Servirà una straordinaria impresa, ma la Grissin Bon è in un buon momento ed è reduce anche dalla vittoria in campionato contro Pistoia in rimonta nell’ultimo quarto.

La partita è in programma alle ore 17.30 e sarà trasmessa in diretta da Eurosport 2 HD. Possibile anche la visione in streaming con il servizio di Eurosport Player. OA Sport offrirà la diretta scritta di gara-1 della semifinale di Eurocup tra il Lokomotiv Kuban e la Grissin Bon Reggio Emilia.













Credit: Ciamillo