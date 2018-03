Basket, Semifinale EuroCup 2018: Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban. Quando si gioca gara-2? Programma, orario e tv

Semifinale di EuroCup per Reggio Emilia. Gara-2 sarà già decisiva perché la serie è al meglio delle tre partite e la Grissin Bon è con le spalle al muro dopo aver perso la prima partita. Serviranno il cuore e la grinta che hanno portato i reggiani fino a qui, ma soprattutto servirà recuperare Amedeo Della Valle, la cui assenza è pesata tanto nel primo episodio. Reggio potrà contare sul fattore PalaBigi, quanto mai fondamentale contro un Lokomotiv Kuban ancora imbattuto in EuroCup.

Gara-2 tra Reggio Emilia e Lokomotiv Kuban è in programma venerdì 23 marzo alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 HD e in streaming su Eurosport Player.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban.

Il programma

Venerdì 23 marzo

ore 20.45 Grissin Bon Reggio Emilia – Lokomotiv Kuban













