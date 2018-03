Basket, NBA: Tyronn Lue shock. Lascia fino a tempo indeterminato la panchina di Cleveland per problemi di salute

Un fulmine a ciel sereno ha colpito i Cleveland Cavaliers. La seconda forza NBA del 2017 dovrà fare a meno del proprio allenatore Tyronn Lue fino a tempo indeterminato a causa di problemi di salute. Queste le sue parole apparse in un comunicato della società: “Dopo aver consultato i nostri dottori e aver valutato con Koby (il g.m. dei Cavs Altman, ndr) cosa è meglio per la squadra, devo rinunciare ad allenare per il prossimo futuro e concentrarmi sulla costruzione di fondamenta più forti e sane su cui allenare per il resto della stagione”.

Coach Lue entra nel dettaglio: “Ho avuto dolori al petto e altri sintomi preoccupanti, come la perdita del sonno, durante tutta la stagione. Nonostante mi sia sottoposto a diverse serie di test, non ci sono prognosi esatte su quello che mi sta capitando. E anche se ho cercato di superarli, l’ultima cosa che voglio è che quello che mi sta capitando dia problemi alla squadra. Utilizzerò questo periodo lontano dalla squadra per concentrarmi su una routine e medicine che mi sono state prescritte, cure che erano complicate da iniziare nel mezzo della stagione. Il mio obiettivo è tornare una versione più sana e forte di me stesso in modo da poter continuare a condurre questa squadra verso il titolo, obiettivo verso cui stiamo tutti lavorando”.

C’è dunque l’obiettivo di saltare il finale di regular season per rientrare al meglio per i play-off, dove Le Bron James e compagni andranno a giocarsi il titolo. Queste le parole del fenomeno della compagine: “Era una decisione che andava presa da tempo. La salute è la cosa più importante, quindi capire quello che il coach sta passando da tutta la stagione è fondamentale”.













Foto: FB Lebron James