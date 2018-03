Basket, NBA 2018: Philadelphia alla settima di fila, bene Boston

I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria consecutiva maturata contro i Denver Nuggets, davanti al pubblico di casa del Wells Fargo Center, con il punteggio di 123-104. Agli ospiti non è bastato un primo tempo da 59 punti: nel secondo Phila ha cambiato marcia, migliorando dal punto di vista difensivo e segnando 34 e 38 punti nei due quarti. Ottima come sempre la produzione di squadra: Joel Embiid ha messo a referto 20 punti con 13 rimbalzi in 27′, seguito dal punto di vista realizzativo da Saric e Redick, rispettivamente con 20 e 19 punti fatti. Bene Simmons (7 punti, 13 ribalzi e 11 assist) mentre Marco Belinelli nei 20′ passati sul terreno ha messo a referto 11 punti nel match che ha dato alla sua squadra la quarta posizione provvisoria ad Est. Per Denver 25 punti di Will Barton.

Tra le squadre che sicuramente vedremo ai playoff, con ottime possibilità di ben figurare, i Boston Celtics si sono imposti 102-94 sui Phoenix Suns, mestamente ultimi in classifica ad Ovest con una striscia aperta di 12 sconfitte consecutive in una stagione che ha ben poco da dire dal punto di vista dei risultati sportivi. Boston, nonostante i tanti infortuni, ha mantenuto un buon gioco di squadra e sembra filare liscia verso i primi turni di playoff in una stagione in cui potrebbe anche provare ad andare lontano. Nella partita odierna, Tatum e Marcus Morris hanno segnato rispettivamente 23 e 20 punti, mentre Al Horford pur fermandosi a 19 ha prodotto anche 9 rimbalzi e 7 assist. I Celtics sono ormai stabili al secondo posto in classifica.

Negli altri match di giornata, sconfitta inattesa dei Minnesota Timberwolves contro i Memphis Grizzlies che potrebbe costare cara. Nonostante siamo ormai agli ultimi incontri di regolar season, i T’Wolves non sono ancora sicuri dei playoff: attualmente occupano l’ottavo posto ad Ovest dopo la sconfitta 101-93 e hanno un margine piuttosto risicato proprio sui Denver Nuggets. Successo che invece non dovrebbe valere niente in ottica playoff per i Detroit Pistons, che anche dopo il successo 112-106 sui Los Angeles Lakers restano troppo lontani dai Miami Heat, che al momento occupano l’ottava posizione ad Est. La matematica non li ha ancora condannati, ma le posizioni sembrano delineate. Stesso discorso per i Charlotte Hornets, che si sono imposti sui New York Knicks in una partita dai punteggi stellari che si è conclusa 137-127 dopo overtime. Per la squadra della Grande Mela 42 punti di Burke, mentre Walker si è fermato a 31 per gli Hornets, appena alle spalle dei Pistons in classifica.

I risultati di lunedì 26 marzo

New York Knicks – Charlotte Hornets 128-137 dts

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 106-112

Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 104-123

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 101-93

Boston Celtics – Phoenix Suns 102-94













