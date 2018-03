Basket, FIBA Europe Cup 2018: Avellino vince, Venezia perde, ma entrambe volano in semifinale

L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale.

Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per 94-90, ma grazie al +10 del match d’andata è lei a passare il turno. Ottima prestazione in casa Venezia di MarQuez Haynes, che mette a referto 21 punti e contributo importante arriva anche dai due italiani Andrea De Nicolao (17) e Paul Biligha (16). Ai russi non basta una clamorosa prova da 38 punti di Stevan Jelovac.

Primo tempo equilibrato con la Reyer che prova a tentare l’allungo a metà secondo quarto, quando tocca il +7 (37-45), ma da quel momento fino all’intervallo è un monologo russo. Jelovac si scatena e il Nizhny è avanti all’intervallo 49-47. Al rientro in campo la Venezia costruisce un parziale di 14-4 che permette alla squadra di coach De Raffaele di tornare avanti sul +6 (+16 considerando l’andata). I padroni di casa non mollano e prima dell’ultima sirena sono ancora avanti 71-70. Si gioca punto a punto negli ultimi dieci minuti e Venezia riesce sempre a controllare il divario, mantenendosi a distanza di sicurezza dal possibile -10. Alla fine vince il Nizhny 94-90, ma è Venezia a festeggiare.

Tutto molto semplice per Avellino, che in casa domina contro i lituani della Juventus Atena per 85-68. Mattatore della serata Lorenzo D’Ercole, che mette a referto 17 punti. In doppia cifra chiudono anche Jason Rich (14) e Dez Wells (10); mentre alla Juventus non bastano i 18 punti di Maksym Korniienko

Si partiva dal pareggio del match d’andata in Lituania. Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso avanti da Avellino di quattro punti, nei secondi dieci minuti la Sidigas si scatena. Fesenko e Scrubb aprono con un parziale di 9-0 e poi è D’Ercole a fare la differenza. All’intervallo il punteggio segna 50-23 in favore dei padroni di casa. Con la qualificazione alla semifinale già in tasca, nel secondo tempo la squadra di coach Sacripanti amministra il vantaggio e chiude il match vincendo 85-68.

Questi i tabellini delle partite

NIZHNY NOVGOROD – UMANA REYER VENEZIA 94-90 (20-22; 29-25; 22-23; 23-20)

Nizhny: Jelovac 38, Odum 23, Gubanov 13

Venezia: Haynes 21, De Nicolao 17, Biligha 16

SIDIGAS AVELLINO – JUVENTUS ATENA 85-68 (19-15; 31-8; 15-23, 20-22)

Avellino: D’Ercole 17, Rich 14, Wells 10

Atena: Korniienko 18, Kupsas 15, Siksnius 10













Credit: Ciamillo