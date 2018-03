Basket, Champions League 2018: il resoconto dopo i match di andata dei quarti di finale. Tante vittorie in trasferta

Tra ieri e oggi si sono disputate le partite valide per il primo turno dei quarti di finale della Champions League di basket 2017-2018: solo settimana prossima, però, con la partita di ritorno, avremo il quadro completo delle formazioni che accederanno alla Final Four nel mese di maggio.

La netta vittoria in trasferta di ieri ha messo l’Ucam Murcia in un’ottima posizione in vista della sfida di ritorno contro il Pinar Karsiyaka. La formazione turca non è riuscita a contrapporsi in maniera concreta agli spagnoli, che sono riusciti a fare la differenza già nei primi due quarti, nonostante fossero in trasferta. Alla fine, il successo è maturato con il punteggio di 65-79, un risultato difficile da ribaltare al ritorno considerando il fattore campo e la netta differenza che si è vista sul campo. Hanno giocato ieri anche Mhp Riesen Ludwisburg e Medi Bayreuth: anche in questo caso si è imposta la squadra in trasferta, pur con un divario meno pesante. Il Bayreuth ha vinto 86-81 e nonostante abbia soli 5 punti di margine è attualmente favorita per passare il turno e volare alle Final Four.

Nella giornata odierna, invece, ottime notizie per l’AS Monaco, vincente in casa del Banvit con il punteggio di 85-77. Anche in questo caso la prima delle due sfide in programma non può essere considerata decisiva ai fini del passaggio del turno, ma sicuramente gli ospiti hanno dimostrato di avere qualcosa in più, come emerso anche nella prima fase della competizione. Nelle quattro partite in programma in questa settimana, l’unica squadra capace di vincere in casa è stato l’AEK Atene, che si è imposto 78-69 sul Sig Strasburgo. Il vantaggio prossimo alla doppia cifra lascia aperte diverse porte anche in vista del ritorno, che però si giocherà in Francia, con lo Strasburgo che potrà far valere questo fattore in più per provare la rimonta.













