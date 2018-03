Basket femminile, Serie A1 2018: gli ultimi verdetti della stagione regolare nel quarto turno del Round of Challenges

Si è conclusa con il quarto turno del Round of Challenges la stagione regolare del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018. Al termine dei match che si sono disputati tra ieri ed oggi abbiamo finalmente tutti i verdetti della prima parte del campionato, in attesa dei playoff e della lotta per lo Scudetto. Andiamo a vedere cosa è successo nelle cinque partite in programma e tutte le informazioni utili per continuare a seguire il massimo campionato italiano.

Inarrestabile, a risultato già ampiamente acquisito, il Famila Wuber Schio che si è imposto con il punteggio di 78-68 su un avversario tosto come il Passalacqua Trasporti Ragusa, che ha chiuso il campionato al terzo posto. Le scledensi, invece, hanno solo confermato la loro leadership in classifica, tra le altre cose già certificata dall’aritmetica nelle scorse giornate. 26 punti per Yacoubou, la miglior realizzatrice del match. Ha vinto, pur con il punteggio di 80-69 l’Umana Reyer Venezia sul Treofan Battipaglia, squadra all’ultimo posto in classifica con due soli punti realizzati in stagione. L’obiettivo, ora, è la salvezza, mentre Venezia sarà l’avversaria principale per il Famila nella lotta al titolo. Nonostante la sconfitta nello scontro diretto, la Saces Mapei Givova Dike Napoli ha mantenuto la quarta posizione davanti alla Gesam Gas&Luce Lucca, che ha vinto 74-66: un’indicazione importante in vista del primo turno dei playoff, dove le due formazioni si troveranno nuovamente faccia a faccia. Accoppiamento con Ragusa, invece, per il Fila San Martino, che ha superato di 15 il Broni 93. Nell’ultimo match di giornata, anche se si è disputato ieri, successo per la Fixi Piramis Torino sulla Meccanica Nova Vigarano, che si giocherà la permanenza in Serie A1 con Battipaglia.

Risultati quarto turno Round of Challenges

Fixi Piramis Torino – Meccanica Nova Vigarano 62 – 53

Treofan Battipaglia – Umana Reyer Venezia 69 – 80

Fila San Martino – Pall. Femm. Broni 93 87 – 72

Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca 66 – 74

Famila Wuber Schio – Passalacqua Trasporti Ragusa 78 – 68

La classifica finale

Famila Wuber Schio 40

Umana Reyer Venezia 34

Passalacqua Trasporti Ragusa 26

Saces Mapei Givova Dike Napoli 24

Gesam Gas&Luce Lucca 24

Fila San Martino 24

Fixi Piramis Torino 18

Pall. Femm. Broni 93 16

Meccanica Nova Vigarano 12

Treofan Battipaglia 2

Gli accoppiamenti dei playoff

Famila Wuber Schio – Pall. Femm. Broni

Umana Reyer Venezia – Fixi Piramis Torino

Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino

Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca

Playout

Meccanica Nova Vigarano – Treofan Battipaglia













