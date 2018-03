Basket femminile, Serie A1 2018: definite le ultime posizioni di classifica, Schio inarrestabile

Nella giornata odierna si sono disputate le cinque partite partite valide per il terzo turno del Round of Challenges, penultimo del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018 prima dei playoff. Ennesima vittoria per il Famila Wuber Schio, praticamente inarrestabile e primo con margine in classifica, posizione che varrà un accoppiamento più favorevole in vista dei playoff. Le Orange si sono imposte con il punteggio di 72-62 in casa della Meccanica Nova Vigarano, che con questa sconfitta ha sancito il non accesso ai playoff. Solita ottima partita di Yacoubou, con 20 punti realizzati.

Ha sofferto, ma nonostante questo ha vinto, l’Umana Reyer Venezia: il Passalacqua Trasporti Ragusa si è arreso con lo score di 66-65, dimostrando che il terzo posto in classifica non solo non è un caso ma potrebbe addirittura trasformarsi in un outsider da tenere in considerazione nella lotta allo scudetto. La Saces Mapei Givova Dike Napoli è uscita vincente dallo scontro diretto con il Fila San Martino: davanti al pubblico di casa si è imposta 69-66, assicurandosi almeno per ora la quarta posizione in classifica. Quinta, invece, la Gesam Gas&Luce Lucca, mentre San Martino è scivolata addirittura sesta. Per Lucca, oggi fondamentale il successo contro il Broni, maturato anche piuttosto nettamente per 80-62. Infine, la Fixi Piramis Torino ha vinto con margine sul Treofan Battipaglia assicurandosi un posto tra le migliori 8. Battipaglia e Vigarano, invece, dovranno giocarsi prima ai playout e poi eventualmente allo spareggio la permanenza nella massima serie.

I risultati del terzo turno del Round of Challenges

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Trasporti Ragusa 66 – 65 Fixi Piramis Torino – Treofan Battipaglia 91 – 67 Gesam Gas&Luce Lucca – Pall. Femm. Broni 93 80 – 62 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Fila San Martino 69 – 66 Meccanica Nova Vigarano – Famila Wuber Schio 62 – 72

La classifica aggiornata

1 Famila Wuber Schio 38

2 Umana Reyer Venezia 32

3 Passalacqua Trasporti Ragusa 26

4 Saces Mapei Givova Dike Napoli 24

5 Gesam Gas&Luce Lucca 22

6 Fila San Martino 22

7 Pall. Femm. Broni 16

8 Fixi Piramis Torino 16

9 Meccanica Nova Vigarano 12

10 Treofan Battipaglia 2













