Basket, Eurolega 2018: l’Olimpia Milano vince ancora, Khimki sconfitto in trasferta

L’AX Armani Exchange Milano sembra aver preso le misure, anche in Europa. La formazione guidata da Simone Pianigiani ha ottenuto il secondo successo consecutivo dell’Eurolega 2017-2018, andando a vincere con un netto 86-77, maturato al termine di una partita molto altalenante.

Il primo quarto è tutto targato Olimpia, che mette a referto la bellezza di 30 punti complessivi contro i 20 dei padroni di casa, in netta difficoltà. Il vantaggio, appena in doppia cifra, viene confermato anche dal secondo periodo di gioco, che conduce le squadre all’intervallo con il punteggio di 49-39 in favore della squadra italiana, che di fatto ha dominato la prima metà di gioco, andando all’intervallo meritatamente avanti. Nella ripresa, sull’Olimpia sono scesi i vecchi fantasmi: il Khimki, che veniva da tre vittorie consecutiva tra le mura amiche, ha provato a cambiare passo e inizialmente è riuscita a recuperare e scavalcare Milano nel terzo quarto di gioco, per una lunghezza. Negli ultimi 10′, però, l’Armani è tornata a ruggire e ha fatto nuovamente la differenza, con ben 25 punti a referto e soli 15 subiti, sfruttando al meglio le proprie doti offensive per poi contenere i russi.

Alla fine del match, con ben 26 punti a referto brilla Andrew Goudelock, che ha condito la prestazione con 5 rimbalzi e 2 assist. Positive anche le prove di Kuzminskas (15 punti) e Jerrels (14 punti). Loro tre sono stati gli uniici giocatori della formazione meneghina ad andare in doppia cifra. Per il Khimki, 24 punti di Shved, molto falloso dall’arco nel corso della partita. Purtroppo, anche con questo successo Goudelock e compagni restano nelle retrovie della classifica, anche se la nona vittoria di per sé rende già meno amara una spedizione continentale che nelle prime settimane sembrava destinata ad un autentico disastro.

Di seguito il tabellino del match.

KHIMKI MOSCA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 86-77 (20-30, 39-49, 62-61)

KHIMKI: Robinson 2, Shved 24, Vialtsev 2, Pateev ne, Zaytsev ne, Markovic 5, Monia, Gill 9, Todorovic 4, Anderson 14, Jenkins 11, Thomas 6.

MILANO: Goudelock 26, Micov 8, Pascolo ne, Tarczewski 5, Kusminskas 15, Cinciarini 7, Cusin ne, Abass, M’Baye, Bertans 3, Jerrels 14, Gudaitis 8.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo