Basket, Eurolega 2018: l’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i playoff

Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna.

Proprio questa differenza di motivazioni è stato il filo conduttore di un incontro che la squadra di Sarunas Jasikevicius ha vissuto in maniera nervosa nella prima parte, con percentuali piuttosto basse (1/6 da tre e 9/23 all’intervallo). Numeri che Milano non è stata in grado di sfruttare a suo favore: gli ospiti sono stati bravi ad entrare in partita dopo la difficile partenza (11-2), merito dei due giocatori di casa, Mindaugas Kuzminskas (8 nel primo quarto) e Arturas Gudaitis (6), ma trovando il sorpasso solo nel secondo quarto, con il canestro di Amath M’Baye.

Il primo tempo è stato infatti piuttosto soporifero, tra uno Zalgiris rimbalzato puntualmente sui ferri dell’Arena di casa e una Armani ripiombata nella solita lentezza nella circolazione di palla, troppo ferma nelle mani dei Curtis Jerrells e Andrew Goudelock, ma comunque capace di chiudere avanti l’intervallo grazie alla tripla sulla sirena di Dairis Bertans (31-34).

Jasikevicius, però, deve aver fatto tremare le pareti dello spogliatoio dei suoi ragazzi durante l’intervallo, svegliando lo Zalgiris e di conseguenza la partita. I lituani si sono ripresi il comando con un 5-0 di parziale, che ha scosso anche Milano: la palla ha cominciato a circolare in maniera fluida e a beneficiarne è stato Gudaitis, autore di 8 punti in avvio di secondo tempo. Il terzo fallo del lituano, però, ha spezzato la magia milanese, e agevolato la fuga dello Zalgiris, concretizzatasi nel 10-0 a cavallo di terzo e quarto periodo. Un parziale siglato dall’uomo che non ti aspetti, Aaron White, che ha infilato 12 punti consecutivi (16 alla fine, con 4 rimbalzi in attacco) “aiutato” da M’baye, particolarmente permissivo sotto canestro.

Il ritorno di Gudaitis dalla panchina non è bastato (19 alla fine con 7/7 ai liberi e 10 rimbalzi), costretto a pochi minuti dalla fine ad alzare bandiera bianca quando la sua caviglia sinistra si è girata sotto canestro. Milano ha comunque avuto il merito di rimanere in partita, senza mollare, pur senza impensierire più lo Zalgiris nel risultato. I padroni di casa hanno così controllato il loro vantaggio, con la regia di Kevin Pangos (10 assist) e i punti di Paulius Jankunas (15 punti), e sono volati verso la vittoria nell’euforia della Zalgiris Arena, che ora vede ad un passo, anche meno, il ritorno ai playoff di Eurolega dopo 19 anni.

Il tabellino

Zalgiris Kaunas – AX Armani Exchange Milano 77-65 (17-16, 14-18, 23-16, 23-15)

Zalgiris: Davies 11, Pangos 7, Toupane 1, Udrih 1, Jankunas 15, Masiulis n.e., Milaknis 6, Micic 9, White 16, Kavaliauskas 8, Valinskas n.e., Ulanovas 3

Armani: Goudelock, Micov, Pascolo n.e., Tarczewski 7, Kuzminskas 12, Cinciarini 3, Cusin n.e., Abass, M’Baye 5, Bertans 9, Jerrells 10, Gudaitis 19













Credit: Ciamillo