Basket, Eurocup 2018: niente impresa in Russia per Reggio Emilia. Vince lo Zenit, si va a gara-3

La Grissin Bon Reggio Emilia assapora l’impresa in Russia per venti minuti, poi cede nel secondo tempo allo Zenit San Pietroburgo per 91-77 in gara-2 dei quarti di finale di Eurocup. Per volare in semifinale la squadra di coach Menetti dovrà vincere la decisiva gara-3 mercoledì prossimo al PalaBigi.

Grande prestazione tra i russi per Evgeny Voronov, miglior marcatore del match con 22 punti. Ottimo contributo per lo Zenit anche per Kyle Kuric, che mette a referto 16 punti. Tra le fila di Reggio Emilia ci sono quattro giocatori in doppia cifra con Julian Wright e Manuchar Markoishviili autori di 13 punti.

Reggio Emilia parte fortissimo nel primo quarto con uno scatenato Markoishvili (3-11). La reazione russa non si fa attendere ed è Voronov a guidarla, con lo Zenit che riesce a chiudere avanti alla prima sirena per 20-18. Nel secondo quarto si gioca punto a punto e si resta sul filo dell’equilibrio. Reggio Emilia scappa sul +6 (29-35) e all’intervallo la squadra di coach Menetti è avanti 39-35.

Al rientro in campo è Voronov a far ritrovare la parità (41-41) allo Zenit. Wright e Reynolds tengono avanti Reggio Emilia, ma si scatenano Kuric e Griffin, che portano i russi sul +7 (61-54). Si entra negli ultimi dieci minuti con i padroni di casa avanti 64-60. Le triple di Kuric e Whittington spaccano la partita e fanno toccare la doppia cifra di vantaggio allo Zenit. La Grissin Bon si aggrappa a Reynolds, ma i russi rispondono colpo su colpo e alla fine si impongono 91-77.

Questo il tabellino della partita

ZENIT SAN PIETROBURGO – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 91-77 (20-18; 15-21; 29-21; 27-17)

Zenit: Reynolds 4, Karasev 6, Barinov 2, Vikhrov, Voronov 22, Simonovic 11, Whittington 8, Harper, Griffin 12, Kuric 16, Valiev 6, Gordon 4

Reggio Emilia: Mussini, J.Wright 13, Candi 5, Della Valle 7, White 8, Reynolds 12, Markoishvili 13, C.Wright 12, Cervi 4, Nevels, Llompart 3, De Vico













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo