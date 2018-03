Basket, A1 femminile 2018: nel weekend l’ultimo turno del Round of Challenges

La stagione regolare del Campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018 sta orma volgendo al termine. Tra sabato e domenica, infatti, si disputeranno le cinque partite valide per il quarto turno del Round of Challenges, ultimo antipasto prima dei playoff. La prima e la seconda posizione di classifica, ormai, sono più che designate. Il Famila Wuber Schio chiuderà al primo posto a prescindere dal risultato della sfida di domenica sera contro il Passalacqua Trasporti Ragusa, che invece con una vittoria si assicurerebbe il terzo posto. Sulla carta, può ancora essere raggiunta come punteggio in classifica dalla Saces Mapei Givova Dike Napoli, che invece se la giocherò contro la Gesam Gas&Luce Lucca, in una partita che sulla carta potrebbe essere molto equilibrata e combattuta, con due squadre di livello simile per quanto visto fino ad ora in campionato.

L’Umana Reyer Venezia, invece, è già sicura del secondo posto e in quest’ultima giornata giocherà in casa del Treofan Battipaglia, ormai destinata ai playout per non retrocedere dopo una stagione in cui ha ottenuto una sola vittoria. Avrebbe bisogno di un successo per provare a migliorare la propria posizione di classifica il Fila San Martino, impegnata con la Pall. Femm. Broni 93, in lotta per la settima posizione con la Fixi Piramis Torino per evitare l’accoppiamento al primo turno con Schio, che al momento sembra fuori portata per tutte le altre concorrenti. Impegno casalingo per la formazione piemontese, che ospiterà la Meccanica Nova Vigarano, a sua volta nella stessa condizione di Battipaglia, fuori dalla zona playoff.

Il programma del quarto turno del Round of Challenges

Fixi Piramis Torino – Meccanica Nova Vigarano 24/03

18:00 Treofan Battipaglia – Umana Reyer Venezia 24/03

20:30 Fila San Martino – Pall. Femm. Broni 93 25/03

18:00 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca 25/03

18:00 Famila Wuber Schio – Passalacqua Trasporti Ragusa 25/03

18:00













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo