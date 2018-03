Basket, 23a giornata Serie A 2018: Brescia prende il largo nell’ultimo quarto e batte Capo d’Orlando

La 23esima giornata della Serie A si è aperta con l’anticipo tra Capo d’Orlando e Brescia. La vittoria è andata alla Leonessa, 78-88, al termine di una partita combattuta e risolta dagli ospiti solo negli ultimi 10′. Una vittoria che rilancia la Germani verso il terzo posto, al contrario di una Betaland giunta ora alla 12esima sconfitta di fila in campionato (18 compresa la Champions).

Capo d’Orlando ci ha provato sin dal primo quarto, chiuso in vantaggio di nove lunghezze grazie a un Likhodey (24 punti alla fine) in grande spolvero (25-16). La risposta di Brescia non si è fatta attendere, con un parziale di 4-15 guidato dai soliti Landry e Moore. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio (30-32), ma a chiudere avanti all’intervallo è stata la Betaland, approfittando di un finale di tempo confuso, con un antisportivo fischiato a Vitali e un tecnico alla panchina di casa (47-45).

L’assenza di Luca al ritorno in campo è stata compensata dal fratello Michele, protagonista del parziale di 0-7 che ha aperto il secondo tempo (47-52). L’Orlandina non ha mollato, guidata da Stojanovic che ha sfiorato la tripla doppia (9 punti, 10 rimbalzi e 13 assist), riuscendo a chiudere il terzo quarto in scia. Ma la Leonessa, una volta preso il comando, è riuscita a prendere il largo negli ultimi 10′, con Landry arrivato a quota 24 punti: prima un parziale di 0-5, poi il massimo vantaggio (61-75). Il finale è stato quindi 78-88.

Il tabellino

Betaland Capo D’Orlando – Germani Basket Brescia 78-88 (26-17, 21-28, 14-17, 17-26)

Capo D’Orlando: Galipò Gio. n.e., Faust 15, Atsur 10, Kulboka n.e., Laganà, Likhodey 24, Stella n.e., Galipò Gia. n.e., Campani 3, Stojanovic 9, Knox 17, Donda n.e.

Brescia: Moore 17, Hunt 12, Mastellari n.e., L.Vitali 4, Landry 24, Orther, Fall n.e., Traini, M. Vitali 17, Moss n.e., Sacchetti 14







Credit: Ciamillo