Basket, 21a giornata Serie A 2018: capoliste in trasferta, Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza

Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna in piena zona playoff e che spera di recuperare fino alla fine il grande ex Alessandro Gentile, fermo da un paio di settimane per un problema ai flessori.

Anche Venezia, seconda capolista, sarà impegnata lontana dal proprio pubblico e per la precisione in una Torino lanciatissima dopo la vittoria in Coppa Italia e che vuole avvicinarsi alle prime quattro della classifica per avere il vantaggio del fattore campo almeno al primo turno dei playoff. Due formazioni in buonissima forma e la sensazione è quella di una partita molto equilibrata e che si deciderà nel finale, cosa già accaduta alla Reyer contro Bologna nello scorso turno (canestro vincente sulla sirena di Daye).

Il turno di campionato si apre sabato con un solo anticipo, quello tra la Dolomiti Energia Trento e la Openjobmetis Varese. Un match importante per i padroni di casa, che sono in piena bagarre playoff e non possono permettersi passi falsi soprattutto in casa, mentre i lombardi hanno bisogno di una vittoria per provare a dare un senso al loro finale di stagione e non rimanere nel limbo della zona tra playoff e salvezza, quest’ultima ancora comunque da raggiungere.

Domenica a mezzogiorno, invece, tocca alla Dinamo Sassari e alla Vanoli Cremona in uno scontro diretto per i playoff, visto che entrambe le squadre si trovano a quota 20 punti. Vincere ha un valore doppio alla fine del campionato.

Sfida casalinga per Avellino, terza forza del campionato, contro Brindisi. Gli irpini cercano due punti e sperano in qualche passo falso delle formazioni davanti; mentre i pugliesi stanno lottando per la salvezza e devono vincere per provare ad allungare sulle rivali.

Proprio in chiave salvezza c’è una sfida decisiva e che potrebbe davvero chiudere questo capitolo del campionato. La VL Pesaro si gioca tutto in casa contro la Betaland Capo d’Orlando in una sfida vitale per entrambe le formazioni, attualmente ultima e penultima. In quaranta minuti ci si può giocare il futuro in Serie A.

Chiude il posticipo tra l’ambiziosa Red October Cantù, che punta ai playoff, e la The Flexx Pistoia, che, invece, gioca per la salvezza.

Gli impegni europei, invece, della Grissin Bon Reggio Emilia, hanno portato la Lega a posticipare ad aprile la sfida con la Germani Basket Brescia.

Questo il riepilogo delle partite

SABATO 10 MARZO

ore 20.30 Dolomiti Energia Trento – Openjobmetis Varese (diretta Eurosport 2)

DOMENICA 11 MARZO

ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Cremona

ore 17.30 Fiat Torino – Umana Reyer Venezia

ore 17.30 Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano (diretta Eurosport 2)

ore 18.00 Sidigas Avellino – Happy Casa Brindisi

ore 19.00 VL Pesaro – Betaland Capo d’Orlando

ore 20.45 Red October Cantù – The Flexx Pistoia (diretta Rai Sport HD)

MERCOLEDI’ 4 APRILE

ore 20.30 Grissin Bon Reggio Emilia – Germani Basket Brescia

CLASSIFICA: Venezia, Milano 30, Brescia, Avellino 28, Torino 24, Bologna 22, Cantù, Cremona, Trento, Sassari 20, Reggio Emilia 18, Varese 16, Pistoia 14, Brindisi 12, Capo d’Orlando 10, Pesaro 8.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo