Atletica, Mondiali mezza maratona 2018 – Record del mondo di Netsanet Kebede! Kamwroror piazza la tripletta

A Valencia (Spagna) si sono disputati i Mondiali di mezza maratona. Fantastica prestazione di Netsanet Gudeta Kebede che ha realizzato il nuovo record mondiale in gara solo femminile. La 21enne etiope, che fino a oggi vantava un personale di 1h07:26 fatto siglare lo scorso novembre a New Delhi, ha trionfato in 1h06:11, battendo così il precedente primato di Lornah Kiplgat (1h06:25 a Udine nel 2007). Ricordiamo invece che il record del mondo in prova mista appartiene ancora a Joyiline Jepkosgei (1h04:51 proprio a Valencia nel 2017).

La Kebede ha piazzato l’allungo deciso nei pressi del 13esimo chilometro ed è stata irraggiungibile da parte di tutte le avversarie. Alle sue spalle le kenyote Joyciline Jepkosgei (1h06:54) e Pauline Kaveke Kamulu (1h06:56). Sara Brogiato 51esima (1h13:53), Giovanna Epis 40esima (1h12:27).

Tra gli uomini, invece, il kenyota Geoffrey Kipsang Kamworor si conferma imbattibile e vince il terzo titolo iridato consecutivo che fa il paio con le due affermazioni ai Mondiali di cross. L’argento mondiale dei 10000m non è riuscito a scendere sotto l’ora di gara ma il suo 1h00:02 basta e avanza per arrivare in solitaria a braccia alzate: decisivo l’allungo dopo il quindicesimo chilometro, una progressione che ha messo in crisi i suoi rivali. Abraham Naiberi Cheroben dal Bahrain (1h00:22) e l’eritreo Aron Kifle (1h00:31) si sono dovuti accontentare dei gradini più bassi del podio. Il nostro Eyob Ghebrehiwet è 37esimo (1h02:37), Lorenzo Dini 74esimo (1h04:26).