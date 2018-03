Atletica, Coppa Europa di lanci 2018: Italia terza con gli uomini, trionfo tra gli U23. Bordata di Vetter, vincono Germania e Ucraina

A Leiria (Portogallo) si è disputata la Coppa Europa 2018 di lanci invernali. L’Italia maschile sale sul terzo gradino con la formazione seniores. Dopo la vittoria dello scorso anno, gli azzurri si confermano tra le grandi con 4175 punti e si devono arrendere di misura all’Ucraina (4225) e alla Spagna (4208). Al femminile, invece, trionfo della Germania (4145) davanti alla Polonia (3955) e all’Ucraina (3913) mentre l’Italia è quinta (3897, appena due punti in meno della Bielorussia).

Fa notizia la bordata del tedesco Johannes Vetter. Il Campione del Mondo ha spedito il suo giavellotto a 92.70 metri: si tratta della 12esima prestazione mondiale di tutti i tempi, la sua terza personale dopo l’incredibile 93.88 dell’anno scorso. Distaccatissimi alle sue spalle il tedesco Bernhard Seiger (80.62) e l’olandese Mart Ten Berge (79.92), Mauro Fraresso chiude in ottava posizione (74.36).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (FEMMINILE) – Zahra Bani conclude in quinta posizione con una spallata conclusiva da 56.48. Ottima serie sempre sopra i 54 metri per la 38enne piemontese che fa meglio dell’altra azzurra Sara Jemai (55.64). Vince la 22enne norvegese Sigrid Borge (62.42) davanti alla tedesca Christin Hussong (60.02) e alla tedesca Katharina Molitor (59.80).

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Marco Lingua non va oltre la decima piazza (73.17) nella gara vinta dal polacco Pawel Fajdek (77.30 per il più volte Campione del Mondo). Simone Falloni chiude in 13esima posizione (71.57).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Chiara Rosa veste la maglia azzurra per la cinquantesima volta in carriera e chiude in dodicesima posizione (16.55) anche a causa di un fastidio al tendine. Vittoria scontata dell’ungherese Anita Marton, fresca Campionessa del Mondo indoor (19.12).

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Doppietta svedese con Daniel Stahl (66.81) e Simon Pettersson (65.81). Federico Apolloni e Giovanni Faloci chiudono in 16esima e 17esima posizione, rispettivamente con 57.11 e 56.88.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Sebastiano Bianchetti chiude in settima posizione (19.23) nella gara vinta dal russo Aleksandr Lesnoy (21.32) davanti al polacco Michal Haratyk (21.18) e al bosniaco Mesud Pezer (20.71).

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – Giada Andreutti è buona sesta (55.33): si tratta della sua quarta prestazione personale. Trionfo della tedesca Nadine Mueller, superfavorita della vigilia che però si impone con appena tre centimetri di vantaggio sulla portoghese Irina Rodrigues (60.39), terza la russa Yuliya Maltseva (59.59).

LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) – Vince la bielorussa Hanna Malyshik (72.62) davanti alla francese Alexandra Tavernier (71.20) e alla polacca Malwina Kopron (69.54). Sara Fantini 18esima con 61.30.

L’Italia riesce a trionfare tra gli U23 maschili: 3990 punti bastano per battere l’Ucraina (3929) e la Bielorussia (3917). Da annotare il terzo posto del pesista Leonardo Fabbri (19.08), il settimo del giavellottista Giovanni Bellini (69.60), il quinto del discobolo Giulio Anesa (56.58) e il sesto del martellista Giacomo Proserpio (66.62). Le ragazze concludono invece in terza posizione: spicca il secondo posto di Sydney Giampietro nel peso (15.76) alle spalle della tedesca Katharina Maisch (16.46). Carolina Visca finisce invece quarta nel giavellotto (52.11).













(foto FIDAL/Colombo)