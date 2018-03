Anthony Joshua vs Joseph Parker, Mondiale pesi massimi: i pugili ai raggi X. Due imbattuti titanici per la sfida di Cardiff

Tutto è pronto per uno degli incontri più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo si affronteranno Anthony Joshua e Joseph Parker: a Cardiff, il britannico e il neozelandese incroceranno i guantoni nel match che mette in palio le cinture mondiali WBA, WBO, IBO, IBF dei pesi massimi. Conosciamo meglio i due pugili analizzandoli ai raggi X, ricordando che Joshua è il grande favorito.

ANTHONY JOSHUA:

Soprannominato AJ, il 27enne britannico è nato a Watford prima di trasferirsi a Londra da adolescente e ha origini nigeriane. Ha iniziato a praticare boxe dai 18 anni e rapidamente ha scalato le gerarchie. Ora è detentore delle cinture mondiali WBA, IBO, IBF ed è letteralmente imbattibile: 20 vittorie in 20 incontri disputati in carriera, tutte per ko. Al peso forma di 106 kg per 198 cm, il britannico ha steso tutti gli avversari che si è trovato di fronte sulla sua strada: negli ultimi cinque anni (è professionista dal luglio 2013) soltanto Wladimir Klitschko è riuscito a trascinarlo fino all’undicesimo round, tutti gli altri si sono arresi ben prima.

Campione Olimpico a Londra 2012 (sconfisse il nostro Roberto Cammarelle in una finale davvero molto discussa), non combatte dal 29 aprile quando difese il titolo contro Klitschko davanti ai 90.000 spettatori dello Stadio di Wembley (match di boxe con più partecipazione sul suolo britannico). In quell’occasione Joshua andò ko per la prima volta in carriera, poi fu bravo a invertire l’inerzia dell’incontro e a stendere l’ucraino: fu il match più bello dell’anno, uno dei più emozionanti dell’ultimo decennio. Considerato il miglior peso massimo in carriera dalla prestigiosa rivista The Ring, vanta un allungo di 208 cm ed è un grande appassionato di scacchi, ritenendolo un gioco molto utile per migliorare le sue abilità di pugile.

JOSEPH PARKER:

Il neozelandese di Auckland detiene la cintura mondiale WBO dal dicembre 2016 quando sconfisse il messicano Andy Ruiz (il titolo era stato lasciato vacante da Tyson Fury). Il 26enne (ha spento le candeline lo scorso 9 gennaio) è leggermente più basso e leggero del rivale (193 cm, 103 kg). Anch’egli è imbattuto: 24 vittorie in altrettanti incontri disputati, 18 per ko. Professionista dal 2012, è considerato il terzo miglior peso massimo al mondo secondo la prestigiosa rivista The Ring che invece, come detto, ha premiato Anthony Joshua.

Joseph Parker ha difeso la cintura già due volte, senza particolari patemi, imponendosi ai punti contro il rumeno Razvan Cojanu il 6 maggio 2017 e contro il britannico Hughie Fury il 23 settembre 2017. Quella di sabato sarà la sua grande occasione: partirà nettamente sfavorito e non sarà facile opporsi alla furia di Joshua ma proverà a fare la differenza con tutti i suoi mezzi. È un pugile completo, con una buona fisicità e con una discreta agilità, armi con le quali cercherà di contrapporsi alla potenza del rivale.