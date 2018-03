Anthony Joshua vs Joseph Parker, l’italiano Giuseppe Quartarone arbitrerà il match dell’anno!

Sarà Giuseppe Quartarone ad arbitrare Anthony Joshua vs Joseph Parker, uno dei match di boxe più attesi dell’anno. Il 31 marzo, al Principality Stadium di Cardiff, verranno messe in palio ben quattro cinture dei pesi massimi e sarà il 57enne italiano a salire sul ring insieme ai due pugili. Davvero un grande onore per l’emiliano.

(foto pagina Facebook Parker)