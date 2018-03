Anthony Joshua vs Joseph Parker, quando si combatte? Data, programma, orario d’inizio e tv del match dell’anno

Anthony Joshua vs Joseph Parker è uno dei match più attesi dell’anno per quanto riguarda la boxe. La super sfida tra il britannico e il neozelandese, in programma sabato 31 marzo al Principality Stadium di Cardiff (Galles, Gran Bretagna), metterà in palio addirittura quattro cinture mondiali (WBA, IBF, IBO, WBO): le prime tre sono detenute dal favorito padrone di casa, l’altra dal kiwi che cerca una vera e propria impresa nella tana del rivale. Si tratta del terzo scontro tra i due titani, entrambi i precedenti sono terminati per ko grazie alla furia di Joshua.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Joshua vs Parker, match clou della stagione di boxe e valevole per quattro cinture dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono indietro un’ora rispetto a noi).

SABATO 31 MARZO:

23.00 (circa) Anthony Joshua vs Joseph Parker













(foto pagina Facebook Joshua)