Accordo Sky-Mediaset, cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati: tra cinema e sport, su digitale e decoder, gratis e a pagamento

Sky e Mediaset hanno siglato uno storico accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le abitudini dei telespettatori anche per quanto riguarda le trasmissioni sportive: la separazione tra i due network sarà decisamente meno netta, le due compagnie lavoreranno quasi in sinergia e gli abbonati avranno decisamente più scelta e più vantaggi.

ACCORDO SKY-MEDIASET: COSA CAMBIA PER GLI ABBONATI?

Mediaset Premium avrà a disposizione nove canali su Sky che saranno visibili agli abbonati Sky. A sua volta Sky proporrà un’offerta a pagamento disponibile sul digitale terrestre.

QUALI CANALI MEDIASET SARANNO TRASMESSI SU SKY?

Nove canali del pacchetto Mediaset saranno disponibili anche sul decoder di Sky: Cinema, Cinema +24, Energy, Emotion, Comedy, Premium Action, Crime, Joi, Stories. Dunque canali che trasmettono film e serie tv. ATTENZIONE. I canali saranno visibili senza costi aggiuntivi agli abbonati di Sky!

QUALI CANALI SKY SARANNO TRASMESSI SU MEDIASET?

Sky introdurrà una propria offerta a pagamento disponibile sul digitale terrestre. Mediaset metterà a disposizione delle frequenze. Sky trasmetterà anche dei contenuti sportivi di cui ha i diritti.

Si apre dunque un nuovo scenario. Ci sono tutte le premesse affinché la piattaforma Mediaset Premium passi a Sky con il Biscione che rimarrebbe editore, risolvendo diversi problemi economici mentre il network di Murdoch amplierebbe la propria offerta ed entrerebbe sul mercato del digitale terrestre. Molti ipotizzano anche un'intesa sui diritti tv della Serie A di calcio ma staremo a vedere.













(foto Gianfranco Carozza)