Volley femminile, Serie A1 2018 – 20^ giornata: Scandicci espugna Conegliano, lotta a tre per il primo posto! Casalmaggiore si salva

Si è riaperta la corsa per il primo posto nella Serie A1 di volley femminile: tre squadre sono racchiuse in quattro punti quando mancano soltanto due turni al termine della stagione regolare. Questa è la notizia più importante al termine della 20^ giornata.

Conegliano aveva l’occasione per chiudere i conti e vincere la regular season e invece è crollata in casa contro una scatenata Scandicci: il 3-0 odierno permette alle toscane di portarsi a quattro punti dalle Pantere e a una sola lunghezza da Novara che ieri aveva battuto Monza. Scandicci, trascinata da un’inverosimile Isabelle Haak (25 punti) e dai muri di Adenizia (5 stampatone), ha surclassato le venete che, dopo aver perso la Finale di Coppa Italia, hanno scontato le prestazioni sottotono delle varie Hill, Fabris, De Kruijf.

Situazione caldissima in fondo alla classifica. Bergamo poteva chiudere il discorso salvezza battendo il fanalino di coda Filottrano che invece si è imposto per 3-1 e sogna ancora la permanenza in Serie A1. Le marchigiane, prese per mano da Annie Mitchem (28 punti, 4 muri) e da Sara Hutinski (10 stampatone), si portano a quattro punti di distacco dalle orobiche a cui non sono bastate le solite Roslandy Acosta e Miriam Sylla (19 marcature a testa).

Casalmaggiore conquista matematicamente una soffertissima salvezza e rimane ancora in corsa per i playoff. Le ragazze in rosa sconfiggono Legnano al termine di una partita tiratissima conclusa ai vantaggi del tie-break. Ci pensano Annie Drews (23 punti) e Jovana Stevanovic (23 punti, 6 muri) a far tirare un respiro di sollievo ai tifosi. Legnano, dopo il punto di penalizzazione per irregolarità sui pagamenti, è ora a tre lunghezze di distacco da Bergamo e continua a sperare nella salvezza (23 punti a testa per Amanda Comeo e Alice Degradi).

Busto Arsizio, quarta della classe, ha perso per 3-0 sul campo di Pesaro (Yamila Nizetich con i suoi 16 punti vince lo scontro diretto con Valentina Diouf, ferma a 12) che si porta a un solo punto di distacco dal sesto posto di Modena che è crollata 3-0 a Firenze: Valentina Tirozzi (14), Chiaka Ogbogu (13) e Daly Santana (10) inchiodano le emiliane (14 punti di Barun) e rafforzano l’ottavo posto in classifica: il sogno playoff è più vivo che mai.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della 20^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Lardini Filottrano vs Foppapedretti Bergamo 3-1 (16-25; 25-20; 26-24; 25-17)

Imoco Volley Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (14-25; 22-25; 20-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Saugella Team Monza 3-1 (25-16; 25-15; 22-25; 25-19)

Il Bisonte Firenze vs Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0 (27-25; 25-18; 25-23)

Mycicero Volley Pesaro vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-22; 25-18; 25-23)

Pomì Casalmaggiore vs Sab Volley Legnano 3-2 (25-18; 15-25; 25-21; 23-25; 21-19)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Conegliano 49 20 17 2. Novara 46 20 15 3. Scandicci 45 20 16 4. Busto Arsizio 35 20 11 5. Monza 33 20 11 6. Modena 30 20 11 7. Pesaro 29 20 9 8. Firenze 23 20 7 9. Casalmaggiore 22 20 6 10. Bergamo 18 20 7 11. Legnano 15 20 5 12. Filottrano 14 20 5