Volley femminile, Coppa Italia 2018: le migliori italiane. Paola Egonu celestiale, Piccinini eterna, Chirichella solida: il trionfo di Novara

Nel weekend si è disputata la Final Four della Coppa Italia 2018 di volley femminile. Novara ha alzato al cielo il trofeo al PalaDozza di Bologna dopo aver sconfitto Conegliano. Di seguito le migliori italiane del fine settimana.

PAOLA EGONU. Letteralmente esagerata, straripante, dominante, incisiva, arrembante, potente. Un opposto con gli attributi, attacca di tutto e di più, demolisce le avversarie, sbaglia poco ed è davvero disarmante: Skorupa alza tutto a lei, mette a segno 25 punti (36% in attacco, 2 aces e 3 muri) e viene premiata come MVP. Ancora una volta determinante e trascina Novara alla conquista della Coppa Italia.

CRISTINA CHIRICHELLA. La vera anima di Novara, colei che ne ha incarnato lo spirito. Al centro tiene sempre botta, limita il gioco delle avversarie e si fa sentire con i suoi primi tempi chiudendo con nove punti a referto.

FRANCESCA PICCININI. I suoi tre set giocati in finale non sono eccezionali e infatti viene sostituita da Stephanie Enright che poi spaccherà in due la partita. Il suo turno in battuta nel primo set e il grande carisma sono stati però determinanti per il trionfo delle Campionesse d’Italia. A 39 anni conquista la terza Coppa Italia della carriera: un monumento indiscusso.

STEFANIA SANSONNA. Nelle ultime stagioni ha elevato il suo livello di gioco e infatti è diventata uno dei migliori liberi italiani in circolazione. Con Novara è praticamente perfetta, il suo 70% in ricezione è emblematico: Fabris e compagne si sono spesso dovute inchinare.

SERENA ORTOLANI. Il riferimento principale di una grande Monza che in semifinale fa paura a Novara e la costringe al tie-break. L’opposto trascina le brianzole e mette a segno 28 punti (44% in attacco) sfiorando l’impresa.