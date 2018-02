Volley femminile, Champions League 2018: super sfida Novara-Conegliano, Egonu e compagne per i quarti di finale!

Novara e Conegliano, di nuovo una di fronte all’altra, per la quinta volta in questa stagione. Questa sera (ore 20.45) le due squadre si sfideranno nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League 2018 di volley femminile, a dieci giorni di distanza dalla Finale di Coppa Italia vinta dalle piemontesi. Si gioca proprio al PalaIgor, in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: alle padrone di casa servono almeno due set per avere la garanzia di passare il turno (in caso contrario dipenderà tutto dai risultati degli altri campi) mentre la Imoco è già certa dell’ammissione ai playoff.

Le venete sono state asfaltate da Scandicci domenica in campionato, Novara ha invece sconfitto Monza e si è portata a soli tre punti di distacco dalla capolista con ancora lo scontro diretto da giocare, quando mancano due turni al termine della regular season. Francesca Piccinini e compagne hanno sempre sconfitto Conegliano nelle partite da dentro o fuori, ma le Pantere si sono imposte nell’andata di Champions League e anche in campionato. Le ragazze di coach Santarelli hanno voglia di rivincita, quelle di Barbolini tanta voglia di proseguire la propria avventura in Europa.

Da una parte le bordate di Paola Egonu, la solidità di Celeste Plak e di Francesca Piccinini, i muri di Cristina Chirichella e Lauren Gibbemeyer, la regia di Skorupa. Dall’altra le tante straniere: Hill, Bricio, Fabris, De Kruijf, Wolosz pronte a fare la differenza e a blindare il primo posto in classifica che garantisce un quarto di finale sulla carta più agevole.













(foto Pier Colombo)