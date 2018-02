VIDEO Riccardo Tonetti super nella prima manche del gigante maschile! Riviviamo la splendida prestazione dell’azzurro

Il Riccardo Tonetti che non ti aspetti…Davvero strepitoso l’azzurro nella prima manche dello slalom gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Attaccando a più non posso, dalla prima all’ultima porta, prendendosi anche un rischio incredibile alla fine, riesce a strappare un quarto tempo, vicinissimo alla top3 ed in lizza per le medaglie. Si può sognare pensando alla run2. Riviviamo dunque l’ottima discesa dell’azzurro

LE IMMAGINI DELLA PRIMA MANCHE DI RICCARDO TONETTI NEL GIGANTE DI PYEONGCHANG

Quando meno te lo aspetti… Ecco Riccardo Tonetti! 🤩🤩 4° posto a 75 centesimi da Hirscher: il migliore degli italiani nella prima manche! 🇮🇹💪#PyeongChang2018 #ItaliaTeam #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/3o1LsrAI39 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2018













Foto: Fisi- Pentaphoto