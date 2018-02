VIDEO Luca De Aliprandini CHE PECCATO! In lizza per il podio e poi la caduta. Riviviamo la prima manche nel gigante maschile dell’azzurro

Un vero peccato! Non c’è altro modo di definire la prestazione di Luca De Aliprandini nella prima manche dello slalom gigante maschile di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Yongpyong l’azzurro stava letteralmente volando tra le porte larghe: miglior crono nel primo e secondo tratto, a un decimo da Hirscher nel terzo e poi la caduta. Per qualche minuto la preoccupazione che l’impatto con le reti di protezione avesse procurato un danno al ginocchio ma poi solo l’amarezza rimane per qualcosa che sarebbe potuto essere ed invece non è stato. Riviviamo le immagini della discesa del nostro Luca.

LE IMMAGINI DELLA PRIMA MANCHE DI LUCA DE ALIPRANDINI

De Aliprandini, che peccato! 🇮🇹😮 L'azzurro rischia tanto e va a finire nelle reti… Anche Hirscher si spaventa. Fortunatamente poi si riprende…#PyeongChang2018 #ItaliaTeam #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/Ynt8nl6alZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2018













Foto: Fisi- Pentaphoto