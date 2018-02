VIDEO Arianna Fontana e il memorabile trionfo alle Olimpiadi! Arrivo al foto-finish, ha vinto per 22 centimetri!

Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500m di short track! Un trionfo spettacolare della nostra portabandiera che ha fatto di gara di testa dal primo all’ultimo metro: partita in seconda corsia è subito balzata al comando e non ha lasciato spazio alle avversarie. Nel finale la sudcoreana Minjeong Choi ha provato a mettere il pattino davanti ma in maniera irregolare ed è stata squalificata. Arianna ha vinto per 22 centimetri sulla padrona di casa, davvero un’inizia. Poi la squalifica per Choi e l’argento a Van Kerkhof che è arrivata 7 decimi dopo la nostra portacolori. Il VIDEO dell’arrivo in volata e il fotofinish.













(foto pagina Facebook Arianna Fontana)