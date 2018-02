VIDEO Alex Vinatzer batte Alexis Pinturault nel team event alle Olimpiadi! Che colpaccio del giovane azzurro

Alex Vinatzer sarà il futuro dell’Italia in slalom? Il giovane azzurro sta dando dei buoni segnali e oggi è riuscito a sconfiggere il fuoriclasse Alexis Pinturault durante il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Purtroppo la sua vittoria non è bastata agli azzurri per battere la Francia e accedere alle semifinali. Di seguito il VIDEO della vittoria di Alex Vinatzer contro Alexis Pinturault.

