Tennis, RIVOLUZIONE per la Coppa Davis? Proposto il cambio di format: verso il Mondiale a novembre

La Coppa Davis potrebbe essere vicina a una vera e propria rivoluzione. L’attuale format della competizione per Nazionali di tennis potrebbe infatti essere abbandonato. Attualmente, nel Gruppo I (la ribattezzata Serie A), sono presenti 16 squadre che si affrontano in un tabellone a eliminazione diretta con scontri di sola andata e dunque con un determinante vantaggio del campo.

La Federazione Internazionale oggi ha siglato un accordo di 25 anni con Kosmos, un gruppo di investimento, proprio per trasformare questa manifestazione. La partnership da tre miliardi di dollari prevede che la nuova Coppa Davis si disputi a fine stagione: 7 giorni di gare, in un’unica sede. Addio ai quattro turni spalmati durante l’anno. L’idea è quella di creare un vero e proprio Mondiale di tennis, come accade per gli altri sport: parteciperebbero 18 squadre che si affronterebbero in una fase a gironi, poi quarti, semifinali e finali. Ogni partita tra le due Nazionali prevederebbe due singolari e un doppio al meglio dei tre set (attualmente si giocano due singolari e un doppio, sempre al meglio dei cinque). La decisione finale verrà presa ad agosto durante la riunione dell’ITF a Orlando. Il format verrà approvato solo con i due terzi dei voti favorevoli.













