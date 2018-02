Tennis, ATP San Paolo 2018: Fabio Fognini soffre un set, poi domina il portoghese Domingues

Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP di San Paolo. Il numero 20 del mondo, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il portoghese Joao Domingues in due set per 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco, qualificandosi per i quarti di finale.

Un primo set cominciato male da Fognini, apparso contratto e troppo falloso. Domingues, numero 194 del ranking ATP, strappa il servizio all’azzurro nel quarto game e sale a condurre per 4-1. Finalmente Fabio entra in partita e comincia la sua rimonta, ottenendo il controbreak nel settimo gioco. Il ligure non sfrutta tre palle break nel nono game, ma nell’undicesimo gioco se ne procura altre due e questa volta riesce a togliere la battuta al portoghese. Fognini chiude poi 7-5 e si porta avanti di un set.

Nel secondo non c’è partita e il maggior talento dell’italiano viene fuori. Il giocatore di Arma di Taggia scappa subito sul 4-0 con due break di vantaggio e poi strappa ancora il servizio nel settimo game e chiude per 6-1. Fognini affronterà lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, che ha sconfitto in tre set l’argentino Federico Delbonis.

