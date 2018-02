Tennis, ATP Rotterdam 2018: Roger Federer asfalta Grigor Dimitrov in una finale senza storia

Roger Federer festeggia nel migliore dei modi la vetta del ranking sconfiggendo nella finale dell’ATP di Rotterdam il bulgaro (n.5 ATP) Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2 6-2 in 56′ di partita. Un match dominato dallo svizzero, padrone del campo in lungo e in largo al cospetto di un Dimitrov non al 100%, sparito letteralmente da metà del primo parziale. Con questa vittoria Federer ottiene il 3° successo in questo torneo ed il 97° trionfo in totale. Ci troviamo a commentare cifre spaventose.

Nel prima parte del primo set entrambi i giocatori gestiscono bene il servizio con Dimitrov che concede appena un punto al rivale nei primi due turni. Tuttavia, nel quinto game, si spegne letteralmente la luce del bulgaro e, per via di due errori non forzati, lo svizzero conquista il break. Roger inizia a deliziare la folla con colpi sopraffini mentre Grigor fatica a muoversi bene da fondo, impossibilitato a difendersi dal tennis aggressivo del rossocrociato. Arriva un altro break nel settimo gioco che mette la parola fine al parziale.

Nel secondo set la musica non cambia e l’asso di Basilea strappa il servizio al bulgaro con grande facilità in apertura. L’incontro è sempre più in discesa per il n.1 del mondo che, dopo aver sprecato il break point nel terzo game, sfrutta la chance nel turno successivo contro la battuta dell’avversario. Avanti 4-1, il match finisce con Federer che suggella la sua superiorità sul 6-2.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Australian Open