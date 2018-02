Tennis, ATP Rotterdam 2018: Andreas Seppi super! Va in semifinale, ora sfida al numero uno Roger Federer

Il giusto premio per un torneo fantastico: nel giorno in cui l’elvetico Roger Federer torna ad essere il numero uno del mondo, Andreas Seppi lo raggiunge in semifinale nel torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino piega la resistenza del NextGen russo Daniil Medvedev dopo una battaglia sportiva di due ore e prevale con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-3. Domani la sfida contro lo svizzero nel penultimo atto del torneo olandese.

Nel primo set la sfida segue l’andamento dei servizi, anche se Seppi deve cancellare una palla break nel secondo gioco e due nell’ottavo, mentre il russo ne annulla una sola, nel corso del nono game. Così l’epilogo più scontato è il tie break, e qui un solo minibreak decide il parziale: il quinto punto è vinto da Seppi in risposta, e l’azzurro è capace di difendere il prezioso vantaggio fino a portare a casa il parziale per 7 punti a 4.

Nella seconda partita invece il canovaccio cambia di colpo: in apertura break del russo e controbreak dell’altoatesino. Si prosegue così sempre sul filo dell’equilibrio, con i servizi a farla da padrone. L’allungo decisivo stavolta lo opera il russo, che ottiene un nuovo break nel corso del settimo gioco e chiude 6-4 alla prima occasione.

Il terzo set è il più bizzarro di tutti: primi tre game con il servizio a dominare, poi di colpo cambia la scena. Seppi allunga e si porta 3-1, il russo rientra e torna 2-3, ma nel game immediatamente successivo cede nuovamente la battuta e permette all’italiano di scappare sul 4-2. Seppi non si fa sorprendere più, fallisce ben tre match point in risposta nel corso dell’ottavo gioco, ma chiude nel nono alla prima occasione sul proprio servizio.













Foto: Profilo Twitter Australian open

