Steaua Bucarest-Lazio, Andata Sedicesimi Europa League 2018: quando si gioca? Programma, orari e tv. Il palinsesto completo

Inizia con una trasferta in Romania la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League per la Lazio. Infatti i biancocelesti affronteranno la Steaua Bucarest nella gara di andata dei sedicesimi di finale. La squadra di Simone Inzaghi volerà nella capitale rumena per cercare un successo che ipotecherebbe il passaggio del turno, ma i rossoblù, attualmente secondi in campionato, cercheranno la grande impresa davanti al proprio pubblico. Steaua Bucarest-Lazio si giocherà giovedì 15 febbraio all’Arena Nationala, con calcio d’inizio fissato alle 21.05. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Calcio in diretta streaming su SkyGo. Potrete seguirlo anche con noi, visto che OASport vi proporrà la Diretta Live scritta dell’evento. Di seguito il programma completo.

Andata sedicesimi Europa League

Giovedì 15 febbraio

Steaua Bucarest-Lazio, Arena Nationala, ore 21.05

Foto: Gianfranco Carozza