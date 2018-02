Borussia Dortmund-Atalanta, Andata Sedicesimi Europa League 2018: quando si gioca? Programma, orari e tv. Il palinsesto completo

Tornano le competizioni europee e torna l’Europa League, con i sedicesimi di finale. Non è stato un sorteggio agevole per l’Atalanta, che dovrà vedersela con il Borussia Dortmund. Sarà già fondamentale la gara di andata, con i nerazzurri che proveranno a tenere vivo il confronto per poi giocarsi tutto nel ritorno casalingo. Ma i ragazzi di Giampiero Gasperini possono e vogliono stupire, anche in uno degli stadi più difficili d’Europa, contro una squadra temibile con il Borussia.

La partita è in programma giovedì 15 febbraio alle ore 19.00 e sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport, che detiene l’esclusiva della trasmissione dell’Europa League. Di conseguenza, sarà possibile vedere la partita anche in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Borussia Dortmund-Atalanta.

Programma, orari e tv

Giovedì 15 febbraio

ore 19.00 Borussia Dortmund – Atalanta













Foto: pagina Facebook Atalanta Bergamasca Calcio