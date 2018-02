Sport invernali, tutti gli eventi di sabato 3 febbraio: programma, orari e tv

Manca meno di una settimana alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma si gareggia ancora in Coppa del Mondo per alcuni sport. Ultime gare per poi volare definitivamente in Corea del Sud. In questo sabato 3 febbraio spazio alla discesa libera femminile a Garmisch e alla snowboardcross a Feldberg, oltre che al salto con gli sci e alla combinata nordica.

Di seguito il programma dettagliato con tutti gli eventi e le gare degli sport invernali (sabato 3 febbraioo). Le gare saranno trasmesse su RaiSport e su Eurosport che manderà in onda anche le prove di salto con gli sci. DIRETTA LIVE su OASport generale e specifica per i vari eventi.

SABATO 3 FEBBRAIO:

04.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen HS134 a Hakuba (Giappone)

07.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen 10km a Hakuba (Giappone)

12.00 SNOWBOARDCROSS – Coppa del Mondo (maschile e femminile) a Feldberg (Germania)

12.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, discesa libera (femminile) a Garmisch (Germania)

16.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, HS145 maschile a Willingen (Germania)













(foto Pentaphoto-FISI)