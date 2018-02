Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i quarti di finale del team pursuit femminile. Giappone favorito numero uno

Dopo la delusione odierna nel team pursuit maschile, con l’Italia che correrà per il quinto posto, domani toccherà alle donne cimentarsi nella stessa specialità dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella giornata di domani però, quando saranno in programma i quarti di finale, non ci sarà in gara l’Italia.

La selezione favorita numero uno è quella del Giappone, vincente in tutte e tre le tappe di Coppa del Mondo, nelle quali ha sempre stracciato la concorrenza, con tanto di record mondiale in quel di Salt Lake City. Un gradino sotto troviamo l’Olanda, due volte seconda in stagione (nella terza occasione le Orange si sono stese), principale indiziata per la medaglia d’argento.

Aspirano ad un posto sul podio Germania e Canada, ma dovranno guardarsi dal resto della concorrenza, che domani proverà a rientrare tra le prime quattro: Cina, Polonia, USA e Corea del Sud avranno il compito di provare a strappare il terzo crono o almeno il quarto (che però opporrà il team, con tutta probabilità, contro il Giappone in semifinale).

Foto: Pagina Facebook Speed Skating Italy

