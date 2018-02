Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Francesca Lollobrigida, prima attrice nella mass start a Cinque Cerchi

Sabato 24 febbraio alle ore 12.00 Francesca Lollobrigida tornerà sul ghiaccio del Gangneung Oval per la sua mass start. Dopo una lunga attesa, riempita da due buone prestazioni nei 3000 e 1500 metri, la pattinatrice romana si prepara all’appuntamento più atteso della sua Olimpiade.

Tutto in una giornata: si partirà dalle semifinali (saranno 2), le migliori otto accederanno all’atto conclusivo e da lì poi ci si giocheranno le carte a disposizione. Inutile negarlo, c’è convinzione di far bene nel gruppo azzurro. Lollobrigida, quest’anno, ha dimostrato grande maturità: vittoria nella rassegna continentale di Kolomna ed in vetta alla graduatoria di Coppa del Mondo di specialità con vittoria nell’ultimo round di Salt Lake City (Usa).

Cresciuta davvero tanto la skater di Frascati, campionessa europea e mondiale più volte nel mondo del pattinaggio a rotelle. L’esperienza olandese le ha dato sicurezza sul suo modo di correre e sulla gestione di una specialità complessa, dal punto di vista tattico, come la mass start. Ora, siamo all’ultima tappa di un percorso da impreziosire con un metallo a Cinque Cerchi. Questo il segreto custodito gelosamente nel cuore dell’azzurra

Le avversarie non mancheranno. La sudcoreana, campionessa del mondo, Bo-Reum Kim, la canadese Ivanie Blondin, la cinese Dan Guo, la veterana tedesca Claudia Pechstein, oltre alle olandesi, sono le principali candidate alle top3 contro cui la “Lollo” dovrà fare i conti. Tuttavia, la vera sfida la ragazza di Frascati dovrà vincerla in primis contro se stessa. L’ansia da prestazione ci sarà ma dovrà essere superata dal tramutare in sorrisi gli immensi sacrifici degli ultimi anni. Davanti agli occhi della nostra portacolori, poco prima di partire, si proietteranno tante immagini del suo passato. E’ venuto il momento, quindi, di tirar fuori le unghie e dimostrare il proprio valore.













